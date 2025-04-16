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Цунода – о выступлении в Бахрейне: Всегда есть ощущение, что я мог бы лучше
Комментарий пилота
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гонщик команды "Ред-Булл" Юки Цунода прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Бахрейна.
"Я рад первым очкам. Всегда есть ощущение, что я мог бы выступить лучше. Особенно в этой гонке темп был достаточно хорошим, и я мог бы выступить получше, а также команда могла бы выступить получше с точки зрения пит-стопа, я тоже не знаю, что там произошло.
Это до сих пор обучение, я очень ценю команду, насколько они поддерживают. Без этого я не смог бы так сильно продвинуться.
Я по-прежнему доволен своим выступлением, просто продолжаю делать то, что делаю, и да, безусловно, нужно продолжать в том же духе, и результаты придут в будущем, но в то же время я не тороплюсь" – сказал Юки.
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