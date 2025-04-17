Норрис: Когда что-то идет не так я очень разочаровываюсь в себе

Пилот команды "Макларен", лидер общего зачета пилотов сезона-2025 Лэндо Норрис рассказал, как переживает плохие результаты и неудачи на трассе.

"Мне было бы еще труднее скрывать свои расстройства и не озвучивать это после плохих результатов. Во многом, когда я даю интервью и что бы то ни было еще, пожалуй, просто выплескиваю свое разочарование. Это просто потому, что я не достигаю того уровня, который я хочу. Это из-за моего желания добиться успеха и стремления побеждать.

Если что-то идет не так, как я хочу, и когда сам себя накручиваю, то очень разочаровываюсь в себе. Но во время интервью и высказываний, которые я делаю, не думаю, что это обязательно оказывает на меня негативное влияние. Я так часто делал всю свою жизнь, что научился не допускать собственных комментариев в свои мысли" – сказал Норрис.