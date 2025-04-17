Директор Мерседес прокомментировал выступление Рассела в гонке Гран-при Бахрейна

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Бахрейна и прокомментировал результат своего подопечного Джорджа Рассела.

"То, как Джордж контролировал болид при имеющихся неполадках, удерживая Норриса позади себя, это просто невероятный пилотаж. То, что он сделал, обеспечило ему подиум.

К тому же использование софта в течение столь длительного времени также было отличным сочетанием его таланта беречь шины и умение держать высокий темп, когда это было необходимо.

Если вы не управляли гоночным автомобилем с традиционной тормозной системой, представьте, что у вас отказал гидроусилитель и вам нужно будет адаптироваться от одного поворота к другому: в одном случае он работает, а в следующем – нет. Это действительно очень высокая степень мастерства" – сказал Вольфф.