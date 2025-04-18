Ферстаппен: В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих впечатлениях от Гран-при Бахрейна и поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии.

"Бахрейн получился трудным, не таким, как ожидалось. Возникли определенные проблемы, которые отбросили нас назад, должны серьезно поработать над машиной, чтобы оказаться там, где нам нужно.

В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас, настоящая скоростная полугородская трасса, на которой весело гоняться. Обычно здесь меньше износ шин, поэтому гонка сложится для нас лучше" – сказал Макс.