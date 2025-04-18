  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас

Автоспорт

Увидим как будет в этот раз

Ферстаппен: В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих впечатлениях от Гран-при Бахрейна и поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии.

"Бахрейн получился трудным, не таким, как ожидалось. Возникли определенные проблемы, которые отбросили нас назад, должны серьезно поработать над машиной, чтобы оказаться там, где нам нужно.

В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас, настоящая скоростная полугородская трасса, на которой весело гоняться. Обычно здесь меньше износ шин, поэтому гонка сложится для нас лучше" – сказал Макс.

Норрис: Когда что-то идет не так я очень разочаровываюсь в себе

По теме
yellow-arrow
Норрис: Когда что-то идет не так я очень разочаровываюсь в себе
yellow-arrow
Директор Мерседес прокомментировал выступление Рассела в гонке Гран-при Бахрейна
yellow-arrow
Цунода – о выступлении в Бахрейне: Всегда есть ощущение, что я мог бы лучше
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости