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Ферстаппен: В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас
Увидим как будет в этот раз
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих впечатлениях от Гран-при Бахрейна и поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии.
"Бахрейн получился трудным, не таким, как ожидалось. Возникли определенные проблемы, которые отбросили нас назад, должны серьезно поработать над машиной, чтобы оказаться там, где нам нужно.
В прошлом году Джидда была хорошей трассой для нас, настоящая скоростная полугородская трасса, на которой весело гоняться. Обычно здесь меньше износ шин, поэтому гонка сложится для нас лучше" – сказал Макс.
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