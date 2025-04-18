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Хэмилтон вспомнил свой дебют в Формуле-1
Это было так давно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон вспомнил свой дебют в Формуле-1 и рассказал, с какими трудностями столкнулся тогда.
"Помню, как только попал в Формулу-1, один из боссов осмотрел меня и не был поражен тем, что я надел. Кажется, это были FUBU и Timbs… И тогда я подумал, что мне очень нравится соответствовать этому стилю. Мой отец тоже ожидал, что я буду отвечать. Иногда я одевал что-то одно, когда покидал дом, потом ехал, переодевался во что-то свободное и модное. Я проводил лучший вечер в жизни, потом переодевался назад, прежде чем вернуться домой.
Когда я только пришел в Формулу-1, мне позволяли носить только костюмы и форму команды. Это было ужасно. В результате я набрался смелости и раздвинул границы. Я сказал, что хочу приезжать на трассу в том, что мне нравится. Отпор был огромным. Но потом в Формуле-1 увидели, какое влияние я оказываю этим, а другие пилоты начали делать так же" – сказал Хэмилтон.
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