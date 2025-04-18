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Норрис – о Макларен: Меня заставляют управлять машиной по-другому

Автоспорт
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Норрис – о Макларен: Меня заставляют управлять машиной по-другому

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своей манере управления болидом и новых подходах. Его слова цитирует SkySports:

"Есть вещи, которые я попробую сделать по-другому и которым научусь. У меня другой подход к вещам, чтобы выступить лучше.

Меня принуждают управлять машиной по-другому и в другой манере, к которой я не привык, и это для меня вообще ненормально. Ничто не может быть гарантировано.

Нельзя сказать, что я выйду из дома, и все вдруг станет на свои места, и я чувствую себя отлично.

Но я думаю, что я просто стал лучше понимать вещи, и надеюсь, что это придаст мне большую уверенность в целом. Но я уверен у нас как в команде, которая попытается выжать максимум из машины" – сказал Норрис.

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