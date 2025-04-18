Директор Мерседес прокомментировал слухи о возможном переходе Ферстаппена

Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф отреагировал на информацию СМИ о возможном переходе пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена в состав их коллектива.

"Возможен ли переход Макса?Мы остаемся обеими ногами на земле и счастливы быть в том положении, в котором сейчас" – сказал Вольфф.

Слухи о переходе Ферстаппена под флаги "Мерседес" ходят уже давно. СМИ утверждают, что решение может быть принято в конце текущего сезона.