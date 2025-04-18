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Директор Мерседес прокомментировал слухи о возможном переходе Ферстаппена
Кажется, это только слухи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф отреагировал на информацию СМИ о возможном переходе пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена в состав их коллектива.
"Возможен ли переход Макса?Мы остаемся обеими ногами на земле и счастливы быть в том положении, в котором сейчас" – сказал Вольфф.
Слухи о переходе Ферстаппена под флаги "Мерседес" ходят уже давно. СМИ утверждают, что решение может быть принято в конце текущего сезона.
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