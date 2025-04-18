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Алонсо: У нас слишком много пресс-конференций

Автоспорт
Обновлено

Есть немного такое

Алонсо: У нас слишком много пресс-конференций

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо подверг критике формат общения гонщиков Формулы-1 с прессой.

"У нас слишком много пресс-конференций. Четверг полностью посвящен общению с прессой, а в пятницу мы отправляемся в фан-зону, где нам также задают вопросы.

Мы также оставляем комментарии после выступлений во второй тренировке, что обязательно для всех пилотов, а затем создаем контент для социальных сетей после квалификации и гонки. Если умножить это на количество пилотов, менеджеров команд и других специалистов, становится очевидным, что мы слишком много говорим" - сказал Алонсо.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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