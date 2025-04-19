Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй
Результаты тренировочных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 18 апреля, состоялись первые тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.
В первой Практике победил пилот команды "Alpine" Пьер Гасли, вторым финишировал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.
Во второй Практике лучшим уже был Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты Практики-1:
Результаты Практики-2:
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Подростки избили военного в Киеве: полиция задержала двоих. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Норрис: Я не могу проехать ни одного круга так, как в прошлом сезоне
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет