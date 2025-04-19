Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй

Вчера, 18 апреля, состоялись первые тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.

В первой Практике победил пилот команды "Alpine" Пьер Гасли, вторым финишировал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Во второй Практике лучшим уже был Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты Практики-1: