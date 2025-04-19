  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй

Автоспорт

Результаты тренировочных заездов

Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 18 апреля, состоялись первые тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.

В первой Практике победил пилот команды "Alpine" Пьер Гасли, вторым финишировал гонщик "Макларен" Лендо Норрис, а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Во второй Практике лучшим уже был Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты Практики-1:

Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй - изображение 1

Результаты Практики-2:

Формула-1. Гасли победил в первой Практике Гран-при Саудовской Аравии, Норрис - во второй - изображение 2

По теме
yellow-arrow
Алонсо: У нас слишком много пресс-конференций
yellow-arrow
Директор Мерседес прокомментировал слухи о возможном переходе Ферстаппена
yellow-arrow
Норрис – о Макларен: Меня заставляют управлять машиной по-другому
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости