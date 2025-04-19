Норрис прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты первых тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Я думаю, что мы чувствуем себя уверенно, но и другие не сильно отстают.

Я наверняка надеялся на больший разрыв, чем тот, что был у нас сегодня. Мы знаем, что мы быстры, мы знаем, что у нас отличная машина, но, конечно, некомфортно, не так комфортно, как хотелось бы. Ничего больше, не высовываться, сосредоточиться на себе и посмотреть, что мы можем сделать.

Здесь всегда царит хаос, потому что все очень быстро.

Я думаю, что сегодня действительно был день попыток поработать над вождением, поработать над собой больше, чем предположительно попробовать поработать над машиной. Я думаю, это хорошее начало выходных, продуктивное, обретение уверенности, обретение ощущений. Так что из того, чего я хотел достичь сегодня, я думаю, что на правильном пути" – сказал Норрис.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, состоится третья Практика Гран-при Саудовской Аравии и квалификационные заезды.