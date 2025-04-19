Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Саудовской Аравии
Получилось неплохо
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты первых тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:
"Я думаю, что мы чувствуем себя уверенно, но и другие не сильно отстают.
Я наверняка надеялся на больший разрыв, чем тот, что был у нас сегодня. Мы знаем, что мы быстры, мы знаем, что у нас отличная машина, но, конечно, некомфортно, не так комфортно, как хотелось бы. Ничего больше, не высовываться, сосредоточиться на себе и посмотреть, что мы можем сделать.
Здесь всегда царит хаос, потому что все очень быстро.
Я думаю, что сегодня действительно был день попыток поработать над вождением, поработать над собой больше, чем предположительно попробовать поработать над машиной. Я думаю, это хорошее начало выходных, продуктивное, обретение уверенности, обретение ощущений. Так что из того, чего я хотел достичь сегодня, я думаю, что на правильном пути" – сказал Норрис.
Напомним, что сегодня, 19 апреля, состоится третья Практика Гран-при Саудовской Аравии и квалификационные заезды.
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Александрии, камбэк Лунина из лазарета. Главные новости за 18 апреля
- Среди них - и конкурент Украины в ТК. Еще пять стран прекратили для себя евросезон
- Шовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО
- Директор Мерседес прокомментировал слухи о возможном переходе Ферстаппена
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше