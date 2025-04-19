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Хэмилтон назвал главную проблему во время тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
Обновлено

Глубокий анализ

Хэмилтон назвал главную проблему во время тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих главных проблемах во время тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии (8 и 13 позиции). Его слова цитирует F1:

"Не самый лучший день. Я думаю, что сегодня проблема с нашей стороны заключалась в том, чтобы заставить шины работать.

Это не имеет никакого отношения к команде, просто нам сложно было заставить шины работать. Надеюсь, за ночь мы внесем некоторые улучшения в машину.

Во время сессии было несколько моментов, когда ощущение было хорошим, но как только мы переходим на мягкие шины, все становится иначе. Мы внесем некоторые изменения за одну ночь и надеемся, что завтра сможем вернуться сильнее" – сказал Хэмилтон.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, состоится третья Практика Гран-при Саудовской Аравии и квалификационные заезды.

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