Ферстаппен: Я думаю, мы многому научились, но все равно это не то, чего мне хотелось

Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

Об ощущениях от тренировочных заездов

"Мы пробовали разные вещи с машиной, пытаясь найти другое направление ее движения. Я думаю, мы многому научились, но все равно это не то, что мне хотелось бы.

Лично я не смотрю на разрывы, думаю, что в конце дня нужно просто выходить из собственных ощущений и того, что испытываешь в машине. На одном круге все получше, но на длинных дистанциях нам все равно было очень тяжело."

Сравнение с Гран-при Бахрейна

"Уровни сцепления разные, но и трасса совсем другая, поэтому сравнивать очень сложно, но, конечно, мы все равно хотим быть побыстрее."

О шансах в гонке

"Трудно сказать на самом деле. Я думаю, что, конечно, McLaren снова отличается тем, что очень конкурентоспособен, но с нашей стороны еще много работы и вещей, которые нужно понять".