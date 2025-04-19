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Рассел: Все сводится к максимально эффективному использованию шин
Это очень важный фактор
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился своими впечатлениями после тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:
"Все сводится к тому самому максимально эффективному использованию шин.
Я думаю, мы попробовали некоторые вещи, я и Кими (Антонелли – прим) сделали несколько разных вещей, которые было ценно попробовать и узнать. Я думаю, мы получили некоторое направление из этого.
Я был заинтригован, увидев темп на длинной дистанции, но, к сожалению, из-за красного флага в конце нам не удалось этого увидеть. Я думаю, что снова будет напряженная борьба, и надеюсь, мы сможем попытаться пробраться выше, но McLaren снова замечательные" – сказал Рассел.
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