Рассел: Все сводится к максимально эффективному использованию шин

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился своими впечатлениями после тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Все сводится к тому самому максимально эффективному использованию шин.

Я думаю, мы попробовали некоторые вещи, я и Кими (Антонелли – прим) сделали несколько разных вещей, которые было ценно попробовать и узнать. Я думаю, мы получили некоторое направление из этого.

Я был заинтригован, увидев темп на длинной дистанции, но, к сожалению, из-за красного флага в конце нам не удалось этого увидеть. Я думаю, что снова будет напряженная борьба, и надеюсь, мы сможем попытаться пробраться выше, но McLaren снова замечательные" – сказал Рассел.