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Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 19 апреля, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.
Поул по итогам квалификации завоевал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у гонщика "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел.
Результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии:
Отметим, что гонка Гран-при Саудовской Аравии начнется сегодня, 20 апреля, в 20:00 по киевскому времени.
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