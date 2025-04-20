Формула-1. Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Вчера, 19 апреля, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.

Поул по итогам квалификации завоевал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у гонщика "Макларен" Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Мерседес" Джордж Рассел.

Результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии:

Отметим, что гонка Гран-при Саудовской Аравии начнется сегодня, 20 апреля, в 20:00 по киевскому времени.