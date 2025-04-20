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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

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Работа над ошибками на самом высоком уровне

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Я не ожидал, что окажусь на поуле здесь, особенно после третьей тренировки, если учесть, как прошли все выходные.

Ночью машина ожила, мы внесли последние изменения, и ехать стало гораздо приятнее, сцепление с дистанцией улучшалось, а здесь квалификационный круг очень сложен, нужно постараться и все сделать правильно.

Очень приятно оказаться первым здесь, в квалификации. Конечно, это лучшая позиция на завтра, хотя я думаю, что завтра в гонке будет сложно удержать их сзади, но мы приложим все усилия.

Завтра будет другая история, когда температура снова поднимется до самых высоких значений для шин. Когда вы выйдете на трассу, будет тяжело, но мы сделаем все, что в наших силах" – сказал Макс.

Отметим, что гонка Гран-при Саудовской Аравии начнется сегодня, 20 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

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