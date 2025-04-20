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Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

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Неожиданный результат

Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис прокомментировал результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии (где он занял 10-ю позицию). Его слова цитирует F1:

"Команде придется проделать много работы, к сожалению.

Пока выходные были такими гладкими и положительными, поэтому мы разочарованы такой большой неудачей, но мне нужно смириться с этим. Я извинился перед командой, перед механиками и инженерами и постараюсь снова поехать завтра. Машина быстрая, машина была хороша все выходные, так что мне придется хорошо подумать, чтобы обогнать соперников завтра.

Джордж отстает всего на десятую, а Макс на поуле, так что я не ожидаю, что попаду в число первых, но впереди наверняка есть несколько машин, которых нам нужно опередить, так что если мы сможем нацелиться на пятерку лучших или что-то в этом роде, то я буду доволен" – сказал Норрис.

Отметим, что гонка Гран-при Саудовской Аравии начнется сегодня, 20 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

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