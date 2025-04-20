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Рассел: Как только вы немного выбиваетесь из ритма, очень сложно вернуться к нему

Автоспорт

Очень сложная трасса

Рассел: Как только вы немного выбиваетесь из ритма, очень сложно вернуться к нему

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел поделился своими впечатлениями от квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Я думаю, что мы немного догоняли в первой части квалификации, а потом последний круг показался мне более или менее лучшим, что я мог сделать. Я думаю, Макс проделал хорошую работу, я думаю, что это еще одна скоростная трасса для них, где они, кажется, достигают немного большего успеха, но он, очевидно, снова хорошо поработал.

Завтра еще многое придется побороть. Думаю, у нас хороший темп, гонка будет сложной, а шины немного мягче, чем в прошлом году, поэтому посмотрим, сыграет ли это нам на руку.

Здесь сложно, и как только вы немного выбиваетесь из ритма, очень сложно вернуться к нему.

Вам нужно как бы правильно пройти все повороты, потому что если вы не пройдете один, это будет означать, что вы не пройдете шесть поворотов подряд. Это, конечно, сложная трасса, но ночью, мягкие шины, высокое сцепление, это одна из самых лучших трасс, на которые мы ездим" – сказал Рассел.

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