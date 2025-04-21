  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала

Автоспорт

Результаты главного заезда

Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 20 апреля, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.

Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии:

Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала - изображение 1

В общем зачете пилотов теперь уже единоличное лидерство держит Оскари Пиастри (99), вторым идет Лэндо Норрис (89), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (87).

В Кубке конструкторов первыми держатся "Макларен" (188), далее – "Мерседес" (111), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (89).

По теме
yellow-arrow
Рассел: Как только вы немного выбиваетесь из ритма, очень сложно вернуться к нему
yellow-arrow
Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
yellow-arrow
Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости