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Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала
Результаты главного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 20 апреля, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Саудовской Аравии.
Победу в заезде одержал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклер.
Результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии:
В общем зачете пилотов теперь уже единоличное лидерство держит Оскари Пиастри (99), вторым идет Лэндо Норрис (89), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (87).
В Кубке конструкторов первыми держатся "Макларен" (188), далее – "Мерседес" (111), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (89).
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