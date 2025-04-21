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Норрис – о победе на Гран-при Саудовской Аравии: Отличная гонка, мы сделали все, что нужно

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Норрис – о победе на Гран-при Саудовской Аравии: Отличная гонка, мы сделали все, что нужно

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Было очень сложно преследовать Макса, в конце первого отрезка я не смог удержаться наравне с ним, просто изнашивая шины.

Однако, это отличная гонка, мы сделали все, что нужно исправить, но, я думаю, нужно еще немного больше. Макс был слишком близко к нам, но это была отличная гонка и отличные выходные.

Здесь всегда сложная гонка. В этом году гонка немного позже, и, как мне кажется, было немного теплее, немного влажнее, и это, безусловно, одна из самых сложных гонок в моей карьере, так что я рад, что смог выйти в ней победителем" – сказал Лендо.

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