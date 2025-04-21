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Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте
Не пошло с самого начала
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал
"Мне просто не хватало сцепления, мне не хватало хорошего баланса. Я просто боролся с машиной на каждом повороте, и ничего из того, что я делал, не работало.
На каждом круге, каждый раз, когда вы проходите круг, вы пытаетесь адаптироваться и улучшить ситуацию в этом конкретном месте.
Следующая гонка через две недели? Честно говоря, я думаю это ничего не изменит" – сказал Хэмилтон.
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