  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте

Автоспорт
Обновлено

Не пошло с самого начала

Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Мне просто не хватало сцепления, мне не хватало хорошего баланса. Я просто боролся с машиной на каждом повороте, и ничего из того, что я делал, не работало.

На каждом круге, каждый раз, когда вы проходите круг, вы пытаетесь адаптироваться и улучшить ситуацию в этом конкретном месте.

Следующая гонка через две недели? Честно говоря, я думаю это ничего не изменит" – сказал Хэмилтон.

Норрис – о победе на Гран-при Саудовской Аравии: Отличная гонка, мы сделали все, что нужно

По теме
yellow-arrow
Норрис – о победе на Гран-при Саудовской Аравии: Отличная гонка, мы сделали все, что нужно
yellow-arrow
Формула-1. Пиастри победил в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Норрис впервые без пьедестала
yellow-arrow
Рассел: Как только вы немного выбиваетесь из ритма, очень сложно вернуться к нему
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости