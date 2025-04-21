Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Мне просто не хватало сцепления, мне не хватало хорошего баланса. Я просто боролся с машиной на каждом повороте, и ничего из того, что я делал, не работало.

На каждом круге, каждый раз, когда вы проходите круг, вы пытаетесь адаптироваться и улучшить ситуацию в этом конкретном месте.

Следующая гонка через две недели? Честно говоря, я думаю это ничего не изменит" – сказал Хэмилтон.