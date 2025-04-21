Норрис: Очевидно, что мы не на голову выше других

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Это было тяжело. Эта трасса тяжелая, эта температура тяжелая, и она выжата до предела. Здесь нет экономии на шинах, она выжата от начала до конца. Мне было тяжело — не в физическом плане, а просто в плане того, чтобы иметь достаточно преимуществ над остальными, чтобы пройти столько, сколько я хотел бы.

Но я думаю, это лучшее, чего мы могли сегодня добиться. Очевидно, что мы не на голову выше других.

Как показал Оскар, это нелегкая гонка. Макс, наверное, выиграл, если бы не штраф. У нас все еще есть такие проблемы. Это нелегкая гонка, а это значит, что когда я ошибаюсь, как вчера, как в некоторых других гонках, потому что я просто не получаю столько, сколько нужно, я достаточно сильно усложняю себе жизнь, как сегодня.

Я все еще счастлив. Я счастлив своим возвращением. Это лучшее, чего я мог достичь, и теперь я с нетерпением жду перерыва – сказал Норрис.