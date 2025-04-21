Леклер: Теперь нужно еще доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, где занял третью позицию.

"Я очень доволен гонкой. Думаю, мы добились максимума во всем. Очень доволен тем, что нам удалось сделать.

Теперь нужно еще доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции. Нужно продолжить атаку. Надеюсь, скоро появятся новинки, которые помогут добавить" – сказал Шарль.