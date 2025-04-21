Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер: Теперь нужно еще доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции
Но это уже результат
Фото: Getty Images
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, где занял третью позицию.
"Я очень доволен гонкой. Думаю, мы добились максимума во всем. Очень доволен тем, что нам удалось сделать.
Теперь нужно еще доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции. Нужно продолжить атаку. Надеюсь, скоро появятся новинки, которые помогут добавить" – сказал Шарль.
Популярное сейчас
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- Не стало бывшего тренера Буковины
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Хэмилтон назвал главную проблему во время тренировочных заездов Гран-при Саудовской Аравии
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения