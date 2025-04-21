  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Стала известна причина из-за которой судьи оштрафовали Ферстаппена
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна причина из-за которой судьи оштрафовали Ферстаппена

Автоспорт

Стюарды опубликовали официальное заявление

Стала известна причина из-за которой судьи оштрафовали Ферстаппена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стюарды Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором объяснили своё решение выписать пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену пять штрафных секунд за срезку первого поворота на старте гонки в борьбе за лидерство с Оскаром Пиастри.

"Стюарды изучили данные с систем позиционирования и маршальских постов, видео, тайминг, телеметрию, свидетельства с бортовых камер и определили, что передняя ось машины под №81 была как минимум на уровне зеркала машины №1 на апексе первого поворота, когда пыталась её обойти по внутреннему радиусу. По факту машина №81 была бок о бок с машиной №1.

Основываясь на рекомендациях стандартов пилотирования, это был поворот машины №81, ей должны были оставить место. Машина под №1 затем покинула трассу и получила длящееся преимущество, которое не вернула. Обычно за такое полагается штраф в 10 секунд, однако с учётом, что это был инцидент на первом круге в первом повороте, мы решили учесть это как смягчающее обстоятельство и наложить пятисекундный штраф", — написано в решении судей.

По теме
yellow-arrow
Леклер: Теперь нужно еще доработать машину, чтобы бороться за более высокие позиции
yellow-arrow
Норрис: Очевидно, что мы не на голову выше других
yellow-arrow
Хэмилтон: Я просто боролся с машиной на каждом повороте
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости