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Стала известна причина из-за которой судьи оштрафовали Ферстаппена
Стюарды опубликовали официальное заявление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Стюарды Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 выпустили официальный документ, в котором объяснили своё решение выписать пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену пять штрафных секунд за срезку первого поворота на старте гонки в борьбе за лидерство с Оскаром Пиастри.
"Стюарды изучили данные с систем позиционирования и маршальских постов, видео, тайминг, телеметрию, свидетельства с бортовых камер и определили, что передняя ось машины под №81 была как минимум на уровне зеркала машины №1 на апексе первого поворота, когда пыталась её обойти по внутреннему радиусу. По факту машина №81 была бок о бок с машиной №1.
Основываясь на рекомендациях стандартов пилотирования, это был поворот машины №81, ей должны были оставить место. Машина под №1 затем покинула трассу и получила длящееся преимущество, которое не вернула. Обычно за такое полагается штраф в 10 секунд, однако с учётом, что это был инцидент на первом круге в первом повороте, мы решили учесть это как смягчающее обстоятельство и наложить пятисекундный штраф", — написано в решении судей.
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