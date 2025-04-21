Хэмилтон: У меня были проблемы с машиной

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду "Феррари", высказался о седьмом месте на пятом этапе "Королевских гонок" в 2025 году — Гран-при Саудовской Аравии.

"У меня были проблемы с машиной. Я ожидал, что день пройдёт лучше. У меня не будет никакой недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После вчерашнего дня мне придётся отменить некоторые планы", — приводит слова Хэмилтона издание DAZN.

Ранее Льюис заявил, что ему нужно пройти адаптацию в команде и больших надежд на него возлагать не стоит.