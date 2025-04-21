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Хэмилтон: У меня были проблемы с машиной

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Хорошо, что всегда находятся какие-то причины

Хэмилтон: У меня были проблемы с машиной

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду "Феррари", высказался о седьмом месте на пятом этапе "Королевских гонок" в 2025 году — Гран-при Саудовской Аравии.

"У меня были проблемы с машиной. Я ожидал, что день пройдёт лучше. У меня не будет никакой недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После вчерашнего дня мне придётся отменить некоторые планы", — приводит слова Хэмилтона издание DAZN.

Ранее Льюис заявил, что ему нужно пройти адаптацию в команде и больших надежд на него возлагать не стоит.

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