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Хэмилтон: У меня были проблемы с машиной
Хорошо, что всегда находятся какие-то причины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду "Феррари", высказался о седьмом месте на пятом этапе "Королевских гонок" в 2025 году — Гран-при Саудовской Аравии.
"У меня были проблемы с машиной. Я ожидал, что день пройдёт лучше. У меня не будет никакой недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После вчерашнего дня мне придётся отменить некоторые планы", — приводит слова Хэмилтона издание DAZN.
Ранее Льюис заявил, что ему нужно пройти адаптацию в команде и больших надежд на него возлагать не стоит.
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