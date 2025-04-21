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Леклер следом за Хэмилтоном отменил отдых после Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт

Команда будет работать над улучшением болида

Леклер следом за Хэмилтоном отменил отдых после Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Planet F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-летний гонщик "Феррари" Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, в котором занял третье место.

"Машина была хороша в гонке. Я думаю, мы отлично справились с шинами. В целом нам не хватает скорости, потому что мы испытываем серьёзные трудности в квалификации. Сейчас нам нужно больше сосредоточиться на этом.

Сейчас я возвращаюсь в Маранелло и буду там во вторник и среду, чтобы поработать над улучшением машины. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию, потому что если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то мы сможем выигрывать гонки", — приводит слова Леклера издание DAZN.

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