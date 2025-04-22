Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевые лица Астон Мартин провели собрание после неудачных трех этапов
В кооманде уверены, что их болид может больше
Фото: Твиттер
Ключевые лица команды Формулы-1 "Астон Мартин" в понедельник, 21 марта, провели собрание на базе из-за трёх подряд неудовлетворительных этапов, когда британский коллектив не набрал ни одного очка, сообщило издание The Race.
"Мы собрались вместе в понедельник, чтобы обсудить, что мы можем извлечь полезного за это время, и обозначить, что нам делать дальше.
Можем ли мы добиться большего от машины 2025 года? Да, я думаю, что нам это под силу. Есть много областей, где мы, оглядываясь на последние гонки, можем добиться лучшего от машины", — приводит слова руководителя команды Энди Кауэлла The Race.
После пяти этапов сезона-2025 на счету "Астон Мартин" 10 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. Все 10 баллов – на счету Лэнса Стролла.
Популярное сейчас
- Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку
- Премий за победу над Шахтером не будет. Тренер Колоса раскрыл причину
- Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили
- Рассел: Все сводится к максимально эффективному использованию шин
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет