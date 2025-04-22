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Ключевые лица Астон Мартин провели собрание после неудачных трех этапов

Автоспорт
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В кооманде уверены, что их болид может больше

Ключевые лица Астон Мартин провели собрание после неудачных трех этапов

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ключевые лица команды Формулы-1 "Астон Мартин" в понедельник, 21 марта, провели собрание на базе из-за трёх подряд неудовлетворительных этапов, когда британский коллектив не набрал ни одного очка, сообщило издание The Race.

"Мы собрались вместе в понедельник, чтобы обсудить, что мы можем извлечь полезного за это время, и обозначить, что нам делать дальше.

Можем ли мы добиться большего от машины 2025 года? Да, я думаю, что нам это под силу. Есть много областей, где мы, оглядываясь на последние гонки, можем добиться лучшего от машины", — приводит слова руководителя команды Энди Кауэлла The Race.

После пяти этапов сезона-2025 на счету "Астон Мартин" 10 очков и седьмое место в Кубке конструкторов. Все 10 баллов – на счету Лэнса Стролла.

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