Директор Мерседес – о Гран-при Саудовской Аравии: Худшее выступление в сезоне

Директор "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результат своих подопечных (5 и 6 место) в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

"Это было наше худшее выступление в сезоне. Из-за перегрева шин скорость снизилась, было неприятно.

И Расселл, и Антонелли вели борьбу в гонке с ограничениями.

Дальше нас ждет Гран При Маями. Там трасса аналогична Джидде – горячая, поэтому нам нужно быть лучше, чем мы были в Аравии, если хотим избежать повторения неудачного выступления" – сказал Вольфф.