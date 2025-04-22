  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Мерседес – о Гран-при Саудовской Аравии: Худшее выступление в сезоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Мерседес – о Гран-при Саудовской Аравии: Худшее выступление в сезоне

Автоспорт

Но все равно высоко

Директор Мерседес – о Гран-при Саудовской Аравии: Худшее выступление в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результат своих подопечных (5 и 6 место) в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

"Это было наше худшее выступление в сезоне. Из-за перегрева шин скорость снизилась, было неприятно.

И Расселл, и Антонелли вели борьбу в гонке с ограничениями.

Дальше нас ждет Гран При Маями. Там трасса аналогична Джидде – горячая, поэтому нам нужно быть лучше, чем мы были в Аравии, если хотим избежать повторения неудачного выступления" – сказал Вольфф.

Напомним, что ранее стала известна причина, по которой судьи оштрафовали Ферстаппена.

По теме
yellow-arrow
Ключевые лица Астон Мартин провели собрание после неудачных трех этапов
yellow-arrow
Леклер следом за Хэмилтоном отменил отдых после Гран-при Саудовской Аравии
yellow-arrow
Хэмилтон: У меня были проблемы с машиной
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости