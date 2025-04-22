Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Мерседес – о Гран-при Саудовской Аравии: Худшее выступление в сезоне
Но все равно высоко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результат своих подопечных (5 и 6 место) в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
"Это было наше худшее выступление в сезоне. Из-за перегрева шин скорость снизилась, было неприятно.
И Расселл, и Антонелли вели борьбу в гонке с ограничениями.
Дальше нас ждет Гран При Маями. Там трасса аналогична Джидде – горячая, поэтому нам нужно быть лучше, чем мы были в Аравии, если хотим избежать повторения неудачного выступления" – сказал Вольфф.
Напомним, что ранее стала
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
- Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Бетиса
- Норрис прокомментировал провал в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет