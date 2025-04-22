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Директор Феррари – о Хэмилтоне: Я на 2000 процентов буду его поддерживать

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Доверие к гонщику

Директор Феррари – о Хэмилтоне: Я на 2000 процентов буду его поддерживать

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор команды "Феррари" Фред Вассер прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует SkySports:

"Я на 2000 процентов буду его поддерживать. Я окажу ему поддержку, и с завтрашнего утра мы будем пытаться найти решения и причины, а работать над этим начнем рано утром.

Но, честно говоря, я не слишком волнуюсь. Если вы посмотрите на то, что он сделал в Китае, или то, что он сделал в гонке в Бахрейне на прошлой неделе, или даже на первую часть сессии в эти выходные, то потенциал, безусловно, есть.

Нам просто нужно отрегулировать баланс, потому что мы, Льюис и мы все вместе боремся с балансом его машины и тем, как он управляет шинами

Это своеобразное отрицательное пятно, но я думаю, что потенциал у машины есть, и мы постараемся решить эту проблему" – сказал Вассер.

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