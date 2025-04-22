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Рассел: Мы знаем, что перегрев шин – это слабость нашей машины сейчас
Надо что-то решать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал гонку на Гран-при Саудовской Аравии.
"Все было связано с шинами, и, к сожалению, наши шины перегревались. Я пытался держаться рядом с Ферстаппеном в начале второго отрезка, но скоро стало ясно, что мы не сможем удержаться. Я попытался получше управлять шинами, но Леклер и Норрис смогли вырваться вперед. После этого мои шины стали работать гораздо хуже, и все дело было в том, чтобы просто финишировать на пятом месте. В конце концов у нас не было темпа. Даже если бы мы добились успеха в разные моменты гонки, это был максимум, доступный нам в этот день.
Мы извлечем из этих выходных все положительные моменты. Мы знаем, что перегрев шин – это слабость нашей машины сейчас. Все сосредоточены на том, чтобы улучшить это. Нам придется смириться с тем, что мы придем пятыми в плохой день, но мы все хотим сделать шаги в этом направлении, и как можно скорее" – сказал Рассел.
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