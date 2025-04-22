В Ред Булл назвали Гран-при, к которому будут готовы составить конкуренцию Макларену

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе австрийской команды.

"По сравнению с Бахрейном в Саудовской Аравии мы добились большого прогресса, но эта трасса подходит нам больше – здесь более быстрые повороты и некоторые другие моменты. Мы движемся вперёд. Машина становится более предсказуемой, а также работает в более широком диапазоне. Что касается новинок, то у нас нас будут небольшие шаги, и я думаю, что к Имоле мы должны быть в состоянии развить скорость, чтобы победить "Макларен", — приводит слова Марко издание Motorsport.

Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая.