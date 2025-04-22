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Ред Булл не будет оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии
Палка двух концов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В австрийской команде Формулы-1 "Ред Булл" подтвердили, что не будут пользоваться правом подачи протеста на штраф, выписанный четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом пишет Motorsport.
Согласно правилам, команды в течение 96 часов после гонки могут запросить пересмотр момента, для чего должны предоставить новые и существенные доказательства.
Ситуация в данном случае осложнялась ещё и тем, что Ферстаппен отбыл своё наказание во время гонки, а не получил дополнительные пять секунд к финишному времени.
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