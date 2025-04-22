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Ред Булл не будет оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии

Автоспорт

Палка двух концов

Ред Булл не будет оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В австрийской команде Формулы-1 "Ред Булл" подтвердили, что не будут пользоваться правом подачи протеста на штраф, выписанный четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом пишет Motorsport.

Согласно правилам, команды в течение 96 часов после гонки могут запросить пересмотр момента, для чего должны предоставить новые и существенные доказательства.

Ситуация в данном случае осложнялась ещё и тем, что Ферстаппен отбыл своё наказание во время гонки, а не получил дополнительные пять секунд к финишному времени.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.04.2025 в 22:17
На мою думку, Макс справді порушив правила. Тож покарання було справедливим. Можливо, тому не було оскарження
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.04.2025 в 22:17
На мою думку, Макс справді порушив правила. Тож покарання було справедливим. Можливо, тому не було оскарження
Ответить
0
0

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