Ред Булл не будет оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии

В австрийской команде Формулы-1 "Ред Булл" подтвердили, что не будут пользоваться правом подачи протеста на штраф, выписанный четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом пишет Motorsport.

Согласно правилам, команды в течение 96 часов после гонки могут запросить пересмотр момента, для чего должны предоставить новые и существенные доказательства.

Ситуация в данном случае осложнялась ещё и тем, что Ферстаппен отбыл своё наказание во время гонки, а не получил дополнительные пять секунд к финишному времени.