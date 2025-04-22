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Стало известно, что может стать причиной ухода Ферстаппена из Ред Булл

Автоспорт

Ранее Мерседес назывался одним из главных фаворитов

Стало известно, что может стать причиной ухода Ферстаппена из Ред Булл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен имеет право покинуть команду, если к летнему перерыву окажется ниже второго места в личном зачёте. Об этом сообщает The Race.

Ранее сообщалось об интересе к Максу Ферстаппену таких команд, как "Мерседес" и "Астон Мартин". Ещё одним вариантом является возможный пропуск Ферстаппеном сезона-2026 с целью оценить расклад сил в пелотоне после введения нового технического регламента.

После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, одержав одну победу, располагается на третьем месте в личном зачёте, уступая два балла идущему вторым Ландо Норрису и 12 очков – другому пилоту "Макларен", новоиспечённому лидеру чемпионата Оскару Пиастри.

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Макс Ферстаппен Red Bull
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.04.2025 в 22:21
Астон Мартін це булоб дуже цікаво. Гігантські гроші саудитів + геній Едріана Н"юї + новий регламент. І + Фернандо Алонсо в якості напарника:) Це мав би бути дінаміт!
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.04.2025 в 22:21
Астон Мартін це булоб дуже цікаво. Гігантські гроші саудитів + геній Едріана Н"юї + новий регламент. І + Фернандо Алонсо в якості напарника:) Це мав би бути дінаміт!
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