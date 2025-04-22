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Стало известно, что может стать причиной ухода Ферстаппена из Ред Булл
Ранее Мерседес назывался одним из главных фаворитов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен имеет право покинуть команду, если к летнему перерыву окажется ниже второго места в личном зачёте. Об этом сообщает The Race.
Ранее сообщалось об интересе к Максу Ферстаппену таких команд, как "Мерседес" и "Астон Мартин". Ещё одним вариантом является возможный пропуск Ферстаппеном сезона-2026 с целью оценить расклад сил в пелотоне после введения нового технического регламента.
После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, одержав одну победу, располагается на третьем месте в личном зачёте, уступая два балла идущему вторым Ландо Норрису и 12 очков – другому пилоту "Макларен", новоиспечённому лидеру чемпионата Оскару Пиастри.
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