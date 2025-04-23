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Леклер: Если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то сможем выигрывать гонки

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Анализ и дальнейшие планы

Леклер: Если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то сможем выигрывать гонки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился впечатлениями от болида в гонке Гран-при Саудовской Аравии и рассказал о планах на ближайшее время.

"Машина была хорошая в гонке. Я думаю, мы отлично справились с шинами. В общем, нам не хватает скорости, потому что у нас есть серьезные трудности в квалификации. Пока нам нужно больше сосредоточиться на этом.

Сейчас я возвращаюсь в Маранелло и буду там поработать над улучшением машины. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию, потому что если у нас получится занимать высокие позиции в квалификациях, то сможем выигрывать гонки" – сказал Шарль.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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