Хэмилтон: У меня не будет ни одной недели отдыха после Джидды

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается отдыхать после завершения Гран-при Саудовской Аравии и настроен работать и усовершенствовать свой болид.

"У меня были проблемы с машиной. Я надеялся, что день пройдет лучше.

У меня нет ни одной недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После этого этапа мне придется отменить некоторые планы" – сказал Хэмилтон.