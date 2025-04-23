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Хэмилтон: У меня не будет ни одной недели отдыха после Джидды
Работать и еще раз работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается отдыхать после завершения Гран-при Саудовской Аравии и настроен работать и усовершенствовать свой болид.
"У меня были проблемы с машиной. Я надеялся, что день пройдет лучше.
У меня нет ни одной недели отдыха после Джидды, впереди только рабочая неделя. После этого этапа мне придется отменить некоторые планы" – сказал Хэмилтон.
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