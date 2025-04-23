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Директор Red Bull: Эта гонка придаст нам уверенности, команда инженеров проделала хорошую работу
Это действительно правда
Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от гонки на Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:
"Давайте сосредоточимся на позитиве. Мы финишировали вторым, и у нас был темп, а в пятницу казалось, что McLaren опережает всех на 1,2 секунды.
Эта гонка придаст нам уверенности, анализ покажет, что и на средних, и на жестких шинах мы были быстрее их.
Думаю, что команда инженеров проделала хорошую работу, предоставив Ферстаппену машину, которая на момент квалификации и гонки стала, вероятно, нашей наиболее конкурентоспособной в нынешних гонках.
С точки зрения темпа мы смогли оторваться от McLaren. Мы их здесь догоняем, так что я думаю, что это нас немного вдохновит. Мы отстаем от нового лидера Оскара всего на 12 очков, от Ландо – на два очка" – сказал Хорнер.
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