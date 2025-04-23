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Алонсо: В этом году набирать очки будет сложно
Не то слово
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
"Я выложился на максимум на трассе. Было тяжело держаться в одном темпе с соперниками впереди. Мы просто недостаточно быстры. 11-я позиция, вероятно, самая плохая из тех, что можно занять, но нам нужно привыкать к этому. В этом году набирать очки будет сложно.
Мы оказались на 11 месте еще и потому, что Юки Цунода и Пьер Гасли столкнулись на первом круге, а Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф. Если бы не это, мы были бы на 14-м месте. Впереди еще длинный путь" – сказал Алонсо.
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