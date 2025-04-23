ФИА назвала год дебюта двигателей General Motors в Формуле-1

Американская компания General Motors, которой принадлежит "Кадиллак", утверждена в качестве поставщика силовых установок начиная с сезона-2029. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Сам "Кадиллак" присоединится к Формуле-1 в 2026 году и до 2029-го будет использовать силовые установки "Феррари".

"Более двух лет назад ФИА одобрила участие 11-й команды в чемпионате мира. Хотя временами процесс был непростым, прогресс, который мы наблюдаем сегодня, подтверждает, что этот путь того стоил", — сказал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.