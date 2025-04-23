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Руководитель Феррари: В этом году у нас новый болид, не прямая эволюция прошлогоднего автомобиля

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Чего же сумеют добиться пилоты по итогам сезона

Руководитель Феррари: В этом году у нас новый болид, не прямая эволюция прошлогоднего автомобиля

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр высказался о проблемах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, связанных с адаптацией к машине.

"Мы всегда стараемся делать всё возможное для наших пилотов, чтобы помочь им найти правильный баланс машины. Мы одинаково работаем над обоими болидами. Думаю, журналисты и сами обсуждали всё это с большим энтузиазмом в субботу вечером после спринта в Китае. Но нужно всем немного успокоиться.

В этом году у нас новый болид. Это не прямая эволюция прошлогоднего автомобиля, так что нам стало сложнее подбирать правильные настройки и искать баланс. Но с подобным сталкиваются все в пелотоне. Иногда разница между неплохим и далеко не лучшим балансом заключается в разнице в 0,1 секунды на круге.

Мы полностью концентрируемся на предстоящих гонках. Мы продолжаем работать как одно целое, как команда, и это хорошо. Оба наших пилота идут в одном направлении. В команде царит хорошая атмосфера, что поможет нам вернуть позиции", — приводит слова Вассёра RacingNews365.

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