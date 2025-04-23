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Готовится замена Ферстаппену? Юки Цунода тестирует чемпионский болид Ред Булл

Автоспорт

В команде отметили, что это поможет пилоту лучше разбираться с поведением машины

Готовится замена Ферстаппену? Юки Цунода тестирует чемпионский болид Ред Булл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Японский гонщик "Ред Булл" Юки Цунода проводит сегодня, 23 апреля, частные тесты на трассе в Сильверстоуне. Юки пилотирует машину 2023 года, на которой Макс Ферстаппен в третий раз в карьере стал чемпионом мира.

Ожидается, что эти тесты должны помочь пилоту в том, чтобы разобраться с поведением машины RB21.

Как сообщалось ранее, в команде очень довольны работой Цуноды, он показывает приличный прогресс и демонстрирует хорошую обратную техническую связь.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Цуноде удалось набрать первые в сезоне очки для второй машины "Ред Булл".

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