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Готовится замена Ферстаппену? Юки Цунода тестирует чемпионский болид Ред Булл
В команде отметили, что это поможет пилоту лучше разбираться с поведением машины
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Японский гонщик "Ред Булл" Юки Цунода проводит сегодня, 23 апреля, частные тесты на трассе в Сильверстоуне. Юки пилотирует машину 2023 года, на которой Макс Ферстаппен в третий раз в карьере стал чемпионом мира.
Ожидается, что эти тесты должны помочь пилоту в том, чтобы разобраться с поведением машины RB21.
Как сообщалось ранее, в команде очень довольны работой Цуноды, он показывает приличный прогресс и демонстрирует хорошую обратную техническую связь.
Напомним, на Гран-при Бахрейна Цуноде удалось набрать первые в сезоне очки для второй машины "Ред Булл".
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