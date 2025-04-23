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Шумахер стал самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1 в истории по версии Sportico

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Не Ферстаппен и не Хэмилтон

Шумахер стал самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1 в истории по версии Sportico

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с учётом инфляции.

В список доходов вошли не только официальные контракты, но и доходы от бонусов, призовых, роялти, продажи мерчендайза, рекламные контракты и прочие источники.

В список попали сразу несколько гонщиков. Наиболее высокооплачиваемым из них стал Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира, заработавший за карьеру аналог нынешних $ 1,39 млрд, ставший 12-м в этом рейтинге. Ещё один семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, продолжающий свою карьеру, заработал $ 970 млн, заняв 18-е место в рейтинге.

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