Норрис: Думаю, мне просто нужно немного расслабиться

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о своих впечатлениях от гонки Гран-при Саудовской Аравии и поделился мыслями о своем текущем состоянии. Его слова цитирует F1:

"Я был довольно расслаблен. Я впервые надел наушники. Я никогда не одевал наушники на стартовой решетке. Это когда я выступаю хорошо, когда мне весело, и я расслаблен.

Возможно, я сейчас слишком сильно давлю на себя, не по какой-то конкретной причине, и не по чемпионату и все это. Я просто очень сильно давлю на себя, потому что хочу выступить хорошо.

Я хочу быть на поул-позиции, я хочу побеждать, я хочу быть идеальным, и я думаю, мне нужно немного смириться с тем, что я не буду идеальным, и что я совершаю ошибки, потому что пытаюсь быть идеальным, а не наоборот.

Я думаю, мне просто нужно немного расслабиться и больше доверять своей скорости, потому что моя скорость сегодня и в каждой гонке этого сезона, я думаю, была лучшей.

Я абсолютно уверен, что смогу выиграть гонку, если просто дам больше шансов в субботу. Это легче сказать, чем сделать, и мне нужно выйти и выступить лучше в субботу, но это то, над чем я буду работать" – сказал Норрис.