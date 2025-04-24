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Феттель поддержал Норриса после неудачного выступления на Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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Совершенно верные слова

Феттель поддержал Норриса после неудачного выступления на Гран-при Саудовской Аравии

Фото: British GQ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный гонщик, четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поддержал пилота команды "Макларен" Лендо Норриса, который в гонке Гран-при Саудовской Аравии занял 5-ю позицию, а после – рассказал о своих переживаниях. Его слова цитирует SkySports:

"У всех нас бывают хорошие и плохие времена, независимо от того, гонщики ли мы Формулы-1 или те, у кого обычная работа. Разве мы не все такие? У нас бывают и самые лучшие, и самые плохие дни.

Пока угроза заключается в том, что люди говорят о том, что он, возможно, переживает и интерпретируют это как признак слабости. К примеру, "Зачем он это делает? Что с ним происходит? Что с ним не так?"

С ним все хорошо. Я думаю, что все переживают то же самое на разных этапах жизни. Неуверенность в себе — самое естественное, что есть, но это неестественное, о чем можно говорить, и это неправильно.

Поэтому я думаю, что это абсолютно нормально, и я думаю, что это очень смело с его стороны открыться и рассказать об этой стороне своей личности. И я хочу и надеюсь, что СМИ подхватят это и немного изменят ситуацию" – сказал Феттель.

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