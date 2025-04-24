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Директор Red Bull – о Цуноде: В Саудовской Аравии он мог бороться за хорошие очки

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Но все пошло не по плану

Директор Red Bull – о Цуноде: В Саудовской Аравии он мог бороться за хорошие очки

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Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Юки Цуноды в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

"Жаль, что такое случилось с Юки. Если бы он смог повторить то время, которое показал во втором сегменте квалификации, то оказался бы шестым на стартовой решетке. С Пьером был гоночный инцидент, он оказался прижат к стене.

Когда пилоты пошли к стюардам, оба сочли, что это гоночный инцидент. Обидно, он мог сразиться за хорошие очки" – сказал Хорнер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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