Директор Феррари: Нам нужно быть более последовательными с утра пятницы и до кругов в квалификации

Директор команды "Феррари" Фред Вассер прокомментировал выступление своих подопечных в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует SkySports:

"Даже на жестком участке в конце Леклер был очень сильный, но с самого начала, на первых нескольких кругах, он был немного консервативен.

Он знал, что стратегия состоит в том, чтобы продолжить ее, и он выступил очень хорошо с первого круга до конца, но я думаю, что он выкладывался на каждом круге как на квалификационном, и все прошло очень хорошо с точки зрения управления шинами. Я думаю, что мы можем нарастить оставшуюся часть сезона, но, конечно, мы должны быть более последовательными.

В квалификации мы пропустили больше, чем третью позицию, а когда стартуешь с четвертой позиции, воздух становится грязным, и это сложнее... Это хорошо, но, как я всегда вижу, есть и отрицательная сторона этого, нам нужно улучшить квалификацию, поскольку старт с лучшей позиции может быть намного лучше.

У меня был очень короткий разговор с Льюисом, ему было очень тяжело. Все было немного непоследовательно, даже в гонке, потому что имел хороший отрезок, хорошую первую часть второго отрезка.

Но нам нужно быть более последовательными с утра пятницы и до кругов в квалификации, чтобы стартовать с лучшей позиции, потому что потенциал, безусловно, есть. Для нас важна последовательность" – сказал Вассер.