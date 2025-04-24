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Советник Ред Булл может уйти из команды по окончании сезона-2025
Кандидат на замену уже есть
Фото: Getty Images
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко покинет команду по окончании сезона-2025. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист Жоан Вильядельпрат в эфире подкаста Duralavita.
Ранее Хельмут Марко заявлял, что он может покинуть Формулу-1 при условии, что Макс Ферстаппен уйдёт из австрийской команды.
Пост советника "Ред Булл", в случае ухода Марко, с высокой долей вероятности, займёт Себастьян Феттель.
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