Советник Ред Булл может уйти из команды по окончании сезона-2025

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко покинет команду по окончании сезона-2025. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист Жоан Вильядельпрат в эфире подкаста Duralavita.

Ранее Хельмут Марко заявлял, что он может покинуть Формулу-1 при условии, что Макс Ферстаппен уйдёт из австрийской команды.

Пост советника "Ред Булл", в случае ухода Марко, с высокой долей вероятности, займёт Себастьян Феттель.