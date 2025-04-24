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Фернандо Алонсо отреагировал на возможный приход Ферстаппена в команду
Куда только не сватали пилота
43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду "Астон Мартин", ответил, будет ли рад приходу 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного победителя "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в британский коллектив.
"Да, но это маловероятно", — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.
После пяти этапов в сезоне 2025 года на счету Ферстаппена 87 очков и третье место в личном зачёте. У лидера сезона Оскара Пиастри ("Макларен") — 99. У Фернандо Алонсо 0 очков за пять прошедших Гран-при.
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