Фернандо Алонсо отреагировал на возможный приход Ферстаппена в команду

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду "Астон Мартин", ответил, будет ли рад приходу 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного победителя "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булл" в британский коллектив.

"Да, но это маловероятно", — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

После пяти этапов в сезоне 2025 года на счету Ферстаппена 87 очков и третье место в личном зачёте. У лидера сезона Оскара Пиастри ("Макларен") — 99. У Фернандо Алонсо 0 очков за пять прошедших Гран-при.