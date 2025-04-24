Рейсинг Буллз изменит ливрею на Гран-при Майами

Команда Формулы-1 "Рейсинг Буллз" намерена изменить раскраску на Гран-при Майами. Об этом пишет GPblog. Отмечается, что ливрея будет представлена 30 апреля.

Напомним, что Гран-при Майами состоится со 2 по 4 мая.

"Рейсинг Буллз" в настоящий момент занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является британская команда "Макларен", на счету которой 188 баллов.