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Директор Месредес рассказал о деталях продления контракта с Расселом
Его нельзя потерять
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Тото Вольфф, директор команды "Мерседес" рассказал, когда поднимет вопрос о продлении контракта с Джорджем Расселом.
"Мы начнем обсуждать продление контракта после того, как начнется европейская часть сезона. Нет никакого напряжения. Сегодня Расселл выступает на самом высоком уровне. Мы на это рассчитывали.
Джордж полностью справляется с задачей, в этом нет никаких сомнений. Вряд ли мы можем просить от него большего. У нас будет летнее окно, чтобы решить вопрос с контрактом. Но нет никаких причин, чтобы сейчас в чем-то сомневаться" – сказал Вольфф.
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