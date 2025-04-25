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Директор Red Bull – о Ферстаппене: Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе

Автоспорт
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Прекрасные слова

Директор Red Bull – о Ферстаппене: Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Макс очень усердно работал с командой. Он снова заявил, что его внимание сосредоточено здесь. Он невероятно усердно работает вместе с остальной командой, и мы команда. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе – так мы работаем.

Мы сосредоточены на том, чтобы упорядочить машину, у нас были хорошие суббота и воскресенье" – сказал Хорнер.

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