Директор Red Bull – о Ферстаппене: Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе

Директор команды "Red Bull" Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Его слова цитирует F1:

"Макс очень усердно работал с командой. Он снова заявил, что его внимание сосредоточено здесь. Он невероятно усердно работает вместе с остальной командой, и мы команда. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе – так мы работаем.

Мы сосредоточены на том, чтобы упорядочить машину, у нас были хорошие суббота и воскресенье" – сказал Хорнер.