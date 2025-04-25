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Формула-1 готовится продлить контракт с Гран-при Мексики
Этот год станет последним по действующему соглашению
фото - F1
Формула-1 готовится продлить контракт на проведение Гран-при Мексики. Об этом рассказала мэр Мехико Клара Бругада.
"30 апреля мы подпишем новый контракт с Формулой-1, и это хорошие новости", — приводит слова Бругады RacingNews365.
Напомним, Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году. До этого трасса принимала этап чемпионата мира до 1992 года. Действующий контракт на проведение гонки на автодроме имени братьев Родригес рассчитан до 2025 года включительно.
В 2025 году Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.
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